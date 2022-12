OL GROUPE : Mise à disposition du supplément au prospectus établi dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à Eagle Football

A la suite de la réalisation des opérations avec Eagle Football intervenue le 19 décembre 2022, l'Olympique Lyonnais Groupe (l'" OLG " ou la " Société ") annonce aujourd'hui la mise à disposition de son supplément (le " Supplément ") au prospectus de relance de l'Union approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (l'" AMF ") le 20 décembre 2022 sous le numéro 22-498 à l'occasion de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (" Euronext Paris "), à compter du 21 décembre 2022 de 28 666 666 actions nouvelles (les " Actions Nouvelles ").

Le Supplément complète et doit être lu conjointement avec le prospectus approuvé par l'AMF le 22 juillet 2022 sous le numéro 22-319 (le "Prospectus").

Information du public

Le Prospectus, tel que complété par le Supplément, établi sous la forme d'un prospectus de relance de l'Union conformément à l'article 14 bis et à l'annexe V bis du Règlement Prospectus modifié par le règlement (UE) 2021/337 du 16 février 2021 est disponible sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et sur le site Internet de la Société ( https://investisseur.olympiquelyonnais.com/ ). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus, tel que complété par le Supplément avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs mobilières. L'approbation du Prospectus et du Supplément par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Des exemplaires du Prospectus et du Supplément sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Groupama Stadium, 10 avenue Simone Veil, CS 70712 - 69153 Décines, France.

Facteurs de risques

Les facteurs de risque relatifs à la Société, à son secteur d'activité, aux marchés et aux valeurs mobilières émises sont décrits à la section IV du Prospectus, telle que complétée par le Supplément. La liste de ces risques n'est pas exhaustive. D'autres risques non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société aux dates d'approbation du Prospectus et du Supplément peuvent exister.

