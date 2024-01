OL GROUPE : L'international Serbe, Nemanja Matic, rejoint l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026

Lyon, le 27 janvier 2024

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée de l'international serbe, Nemanja Matic, en provenance du Stade Rennais, jusqu'au 30 juin 2026. Le montant du transfert s'élève à 2,6 M€.

Né en 1988 dans le village de Vrelo, Nemanja Matic présente un CV impressionnant avec plus de 600 matches professionnels disputés dans sa carrière. Après des débuts en Serbie, avec les clubs de Kolubara et Košice,

le milieu de terrain rejoint le Vitesse Arnhem en 2010, puis le Benfica Lisbonne la saison suivante. Trois ans plus tard, après avoir été couronné champion du Portugal, il rejoint l'Angleterre avec deux passages significatifs : d'abord à Chelsea de 2014 à 2017 où il dispute 154 matches et remporte 5 trophées (3 Premier League, 1 Cup, 1 Coupe de la Ligue), puis à Manchester United de 2017 à 2022 accumulant 189 rencontres sous le maillot mancunien.

Milieu défensif gaucher d'1,94m, doté de grandes qualités physiques et techniques, l'international serbe (48 sélections) a également porté les couleurs de l'AS Rome atteignant notamment la finale de l'Europe League en mai dernier, sa deuxième participation à une finale personnelle après celle disputée avec Manchester en 2021.

L'Olympique Lyonnais est ravi d'avoir réussi à attirer un joueur aussi charismatique et expérimenté que Nemanja Matic au sein du club.

