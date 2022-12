OL GROUPE : Etat des discussions avec Eagle Football

Etat des discussions avec Eagle Football

Lyon, le 2 décembre 2022

OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC [1] , contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs" ) à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers.

Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 M€ (les opérations décrites ci-dessus étant ci-après désignées ensemble "l'Opération") . Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022.

En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération (" waivers ") [2] , avec effet au closing .

Comme annoncé le 24 octobre 2022, après un premier report de la date du 30 septembre 2022, puis du 21 octobre 2022, Pathé, IDG Capital, Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'Opération au 17 novembre 2022, afin notamment de permettre à Eagle Football de finaliser son financement en dette et en fonds propres, et de sécuriser l'accord de la Premier League relatif à la participation de M. Textor dans Crystal Palace.

A ladite date, Eagle Football a présenté la documentation finale signée suffisante pour réaliser l'Opération ; toutefois, Eagle Football n'était pas en mesure de procéder à la réalisation de l'Opération sans l'accord de la Premier League.

M. John Textor, actionnaire majoritaire d'Eagle Football, a indiqué ce jour les éléments suivants à la Société et aux Vendeurs :

"Eagle Football, au 17 novembre, a obtenu la totalité des financements nécessaires à l'Opération et signé les accords fermes correspondants avec des investisseurs en dette et en fonds propres.

A la suite de l'annonce de juin 2022, il nous a été demandé par les banques d'OLG d'apporter des fonds supplémentaires pour procéder à un remboursement partiel de l'endettement, et nous avons également sécurisé le financement additionnel pour satisfaire cette demande.

Les accords entre Eagle et ses sources de financement prévoient notamment, comme condition préalable, l'apport en nature à Eagle Football de mes participations dans les clubs de Crystal Palace (Royaume-Uni), Botafogo (Brésil) et RWDM (Belgique).

Les participations dans Botafogo et RWDM ont d'ores et déjà été apportées à Eagle Football.

La réalisation de l'apport de la participation dans le club de Crystal Palace a été retardée car elle est soumise à l'accord des autorités footballistiques britanniques (Premier League). Ces autorités ont requis l'accord de Crystal Palace et de ses actionnaires. A ce jour, l'accord de Crystal Palace et ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l'approbation de la Premier League, n'a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tout prochains jours.

Il s'agira de la dernière condition à satisfaire, au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres, pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l'Opération avec OL Groupe.

Nous réitérons notre volonté et notre enthousiasme quant à la concrétisation de ce projet."

Compte tenu de ce qui précède, les Vendeurs et OL Groupe ont convenu d'accorder un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser ces différentes étapes. Les Vendeurs et OL Groupe décideront, dimanche soir, de la suite à donner à l'Opération au regard des avancées réalisées d'ici là.









Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

[1] Directement ou indirectement, par une affiliée ("Eagle Football").

[2] Sous réserve notamment d'un remboursement partiel anticipé de la dette bancaire d'environ 50 M€.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZiflZZmk2eal25tlMloZ5JjnJqVxJacl2HJxGNul5nImnJll2doZ5nLZnBomW1r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77485-olg-cp-etat-discussions-avec-eagle-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com