OL GROUPE : ARRIVÉE DE TINO KADEWERE À L'OL JUSQU'EN 2024

Lyon, le 24 janvier 2020



L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer le transfert de l'attaquant international zimbabwéen Tino Kadewere, en provenance du Havre AC, pour un montant de 12 M€, auquel pourra s'ajouter un maximum de 2 M€ d'incentives ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

À tout juste 24 ans, Tino Kadewere a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2024, mais restera au Havre jusqu'à la fin de saison 2019/2020, sous forme d'un prêt.

Arrivé au Havre à l'été 2018 en provenance du club de Djurgarden, avec lequel il a remporté la coupe de Suède, l'attaquant international zimbabwéen (8 sélections) a disputé 46 matchs de Ligue 2 et inscrit 24 buts dont 18 lors de cette première partie de saison. Élu meilleur joueur de l'année de Ligue 2 en 2019 par l'hebdomadaire France Football, Tino Kadewere est actuellement en tête du classement des buteurs et a remporté en août dernier, le titre de meilleur joueur du mois.

Après l'arrivée de l'international camerounais Karl Toko Ekambi, en provenance de Villarreal, l'Olympique Lyonnais confirme ses ambitions pour le futur avec la signature d'un nouveau joueur à fort potentiel.

Florian Maurice, responsable du recrutement : « Nous suivons Tino depuis un moment maintenant. Il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec Le Havre AC. C'est un attaquant de pointe, très attiré par le but et qui travaille beaucoup pour l'équipe. Il peut également évoluer derrière l'attaquant ou à deux devant. En plus de cela, il a un super état d'esprit. »

Parcours :

2015-2018 : Djurgarden IF (60 matchs / 18 buts)

2018 - Janv 2020 : Le Havre AC (46 matchs / 24 buts)





