Okwind réduit ses objectifs annuels

(AOF) - Au cours du premier semestre 2024, l’activité du groupe Okwind a été pénalisée par plusieurs facteurs conjoncturels, notamment un environnement des prix de l’électricité volatile par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du premier semestre s’établit ainsi à 31,4 millions d'euros, en recul de 16% par rapport au premier semestre 2023. L'Ebitda s’établit à 1,2 million d'euros, soit un taux d’ Ebitda de 3,8% et un recul de 74%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 46,1 millions d'euros, contre 55,3 millions d'euros un an plus tôt.

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2024 s'élèvent à 36,9 millions d'euros contre 60,3 millions d'euros à fin septembre 2023. En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2024 s'établit à 25,5 millions d'euros par rapport à 45,9 millions d'euros au 30 septembre 2023.

Cette faible activité au troisième trimestre résulte de l'attentisme de certains prospects et clients suscité par les incertitudes politiques et économiques.

Dans ce contexte, le groupe revoit ses objectifs à court terme. Le chiffre d'affaires annuel 2024 devrait désormais s'établir aux environs de 64 millions d'euros contre auparavant attendu proche de celui enregistré en 2023 (82,5 millions d'euros).

Le taux d'Ebitda consolidé pour l'année en cours devrait être supérieur à 7% contre un taux supérieur à 10%.

AOF - EN SAVOIR PLUS