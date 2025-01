Okwind : chiffre d’affaires 2024 en repli mais dynamique attendue en 2025

(AOF) - Confronté à un environnement de marché défavorable, le chiffre d’affaires 2024 du Groupe Okwind s’établit à 57,1 millions d'euros, en recul de 31% par rapport à l’année précédente. 88% du chiffre d’affaires a été réalisé auprès du BtoB : 50,1 millions d'euros, en baisse de 33%. 12% du chiffre d’affaires a été réalisé auprès du BtoC : 7 millions d'euros, en léger repli de 4%.

Au cours du quatrième trimestre 2024, le groupe a enregistré une reprise de sa dynamique commerciale avec une croissance des prises de commandes, à 46,6 millions d'euros à fin décembre 2024, soit une progression de 26% par rapport au 30 septembre 2024. En conséquence, le carnet de commandes s'élève à 23,9 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Le repli du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 contraint néanmoins le groupe à réviser à la baisse son objectif d'Ebitda consolidé 2024.

"Nous abordons ainsi l'exercice 2025 avec confiance et ambition, une année au cours de laquelle le Groupe devrait bénéficier d'une reprise de son activité historique auprès des exploitations agricoles, poursuivre le développement de son offre hybride et enregistrer de nouveaux contrats dans l'agrivoltaïsme et le marché de l'eau", a déclaré Louis Maurice, fondateur et président du groupe Okwind.

