Okta progresse après que Jefferies l'ait relevée à "acheter"
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société de cybersécurité Okta OKTA.O augmentent de 1,4 % à 89,45 $ en pré-marché après que Jefferies l'ait relevées à "acheter"

** La société de courtage relève son objectif de cours à 125 $ contre 90 $, soit une hausse de près de 42 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 88,20 $

** Elle anticipe un BPA ajusté pour l'exercice 27 de 3,80 $, ce qui est supérieur au consensus de 3,66 $

** L'entreprise estime que les marchés de l'identité et de l'informatique dématérialisée connaîtront une forte croissance d'ici à 2026

** Okta est considéré comme un pionnier à relever les défis de l'identité créés par l'IA agentique

** 16% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de la société de courtage s'attendent à ce que les activités liées à l'identité connaissent la croissance la plus rapide en 2026

** Jefferies cite les pairs d'Okta, Palo Alto Networks

PANW.O , Zscaler ZS.O , AvePoint AVPT.O et Crowdstrike

CRWD.O comme des choix de premier plan

** Depuis la dernière clôture, les actions ont progressé de près de 12 % depuis le début de l'année

