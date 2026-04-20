Okta progresse après que Barclays l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de vérification de l'identité numérique Okta OKTA.O augmentent de 2 % à 73,69 $ avant le marché

** Barclays relève OKTA de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage indique que l'identité est la principale priorité de dépenses en matière de sécurité, d'après son enquête auprès des DSI

** Les contrôles intra-trimestriels sur l'entreprise se sont considérablement améliorés, reflétant une demande saine de nouveaux produits, un meilleur engagement des canaux et une amélioration de l'exécution grâce à la spécialisation de la force de vente

** Ajoute que l'IA agentique commence à être considérée comme un problème d'identité, ce qui est susceptible de soutenir l'entreprise

** Le PT est relevé à 90 $ contre 85 $, soit une hausse de 24,5 % par rapport à sa dernière clôture de 72,25 $

** 34 des 47 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou supérieure, 11 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 100 $ - données de LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, l'action OKTA a baissé de 16,5%