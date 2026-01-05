 Aller au contenu principal
Okta bénéficie d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la société de vérification de l'identité numérique Okta OKTA.O en hausse de 2,8 % à 85,99 $ en pré-marché

** Okta annonce un programme de rachat d'actions avec l'autorisation d'acheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires de classe A, avec effet immédiat

** Okta prévoit de financer les rachats avec les soldes de trésorerie existants et les flux de trésorerie provenant des opérations

** OKTA a gagné 9,7% en 2025

© 2026 Thomson Reuters.

