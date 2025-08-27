 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Okta augmente ses perspectives annuelles en raison de la hausse de la demande d'outils de cybersécurité
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août -

** Les actions de la société de cybersécurité Okta OKTA.O ont augmenté de 5,5 % à 96,62 $ avant le marché ** La société relève ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels en raison de l'augmentation de la demande d'outils de cybersécurité

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette de 2,88 milliards de dollars à 2,89 milliards de dollars, contre 2,85 milliards de dollars à 2,86 milliards de dollars prévus précédemment

** Relève également les prévisions de bénéfice annuel ajusté par action à 3,33 $ à 3,38 $, contre des prévisions antérieures de 3,23 $ à 3,28 $

** Au moins deux maisons de courtage relèvent les prévisions sur l'action suite aux résultats

** "Nous voyons OKTA comme un bénéficiaire principal de l'importance stratégique croissante de la sécurité de l'identité" - J.P.Morgan

** OKTA est notée "Buy" en moyenne, avec un prix cible (PT) médian de 120 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 16,3 %

Valeurs associées

OKTA-A
91,5600 USD NASDAQ +0,23%
