Okta augmente ses perspectives annuelles en raison de la hausse de la demande d'outils de cybersécurité

27 août -

** Les actions de la société de cybersécurité Okta OKTA.O ont augmenté de 5,5 % à 96,62 $ avant le marché ** La société relève ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels en raison de l'augmentation de la demande d'outils de cybersécurité

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette de 2,88 milliards de dollars à 2,89 milliards de dollars, contre 2,85 milliards de dollars à 2,86 milliards de dollars prévus précédemment

** Relève également les prévisions de bénéfice annuel ajusté par action à 3,33 $ à 3,38 $, contre des prévisions antérieures de 3,23 $ à 3,28 $

** Au moins deux maisons de courtage relèvent les prévisions sur l'action suite aux résultats

** "Nous voyons OKTA comme un bénéficiaire principal de l'importance stratégique croissante de la sécurité de l'identité" - J.P.Morgan

** OKTA est notée "Buy" en moyenne, avec un prix cible (PT) médian de 120 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 16,3 %