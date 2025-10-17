Oklo va recevoir jusqu'à 2 milliards de dollars d'investissement de la part de newcleo

Oklo OKLO.N a déclaré vendredi qu'elle avait signé un accord de 2 milliards de dollars avec la société européenne newcleo pour développer une infrastructure de fabrication de combustible avancé aux États-Unis.

Le développeur suédois de technologies nucléaires avancées Blykalla envisage également de co-investir dans les mêmes projets et de leur fournir des services liés au combustible, a déclaré Oklo dans un communiqué.