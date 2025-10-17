Oklo, soutenu par Sam Altman, recevra 2 milliards de dollars pour le développement du combustible nucléaire aux États-Unis

La société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N a déclaré vendredi qu'elle avait signé un accord avec la société européenne newcleo pour développer une infrastructure de fabrication de combustible avancé aux États-Unis.

Dans le cadre de cet accord, le développeur de réacteurs nucléaires newcleo prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars. Le développeur suédois de technologies nucléaires avancées Blykalla envisage également de co-investir dans les mêmes projets et de leur fournir des services liés au combustible.

Les actions d'Oklo, soutenues par Sam Altman, étaient en hausse de 1,7 % dans les transactions de pré-marché.

Aux États-Unis, l'énergie nucléaire gagne du terrain après des décennies de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et à l'électrification des transports et de l'industrie manufacturière.

Les investissements annoncés vendredi, qui comprendront plusieurs projets, seront réglementés par les États-Unis afin de promouvoir la coopération transatlantique et de renforcer la sécurité énergétique, les détails sur des projets spécifiques devant être divulgués dans de futurs accords.

En septembre, le ministère américain de l'Énergie a sélectionné Oklo, ainsi que trois autres entreprises, pour son programme pilote de construction de lignes de combustible nucléaire avancé, dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales.

Jacob DeWitte, directeur général d'Oklo, a déclaré que la fission du plutonium excédentaire est le meilleur moyen d'éliminer un passif hérité du passé tout en créant une source de combustible abondante à court terme.

"Il peut accélérer le déploiement de plusieurs gigawatts de réacteurs avancés et servir de combustible de transition jusqu'à ce que l'enrichissement et le recyclage de l'uranium s'intensifient", a déclaré DeWitte.