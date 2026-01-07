 Aller au contenu principal
Oklo progresse après avoir conclu un accord avec le ministère de l'énergie pour la construction d'une usine pilote de production de radio-isotopes
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, ont augmenté de 4,1 % à 99,54 $

** La société signe un accord avec le ministère américain de l'énergie pour la conception, la construction et l'exploitation d'une usine pilote de radio-isotopes dans le cadre du programme pilote de réacteurs

** OKLO déclare qu'elle utilisera l'installation pilote pour préparer les futures usines américaines de production de radio-isotopes médicaux et de recherche

** En 2025, OKLO augmentera de 238,01 %

