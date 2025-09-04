Oklo prévoit une usine dans le Tennessee pour recycler les déchets nucléaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

La société d'énergie nucléaire Oklo OKLO.N a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de concevoir, de construire et d'exploiter une usine dans le Tennessee pour recycler les déchets nucléaires dans le cadre de la première phase d'un centre de combustible nucléaire qui coûtera jusqu'à 1,68 milliard de dollars.

En cas de succès, l'usine de combustible, qui doit être approuvée par la Nuclear Regulatory Commission, serait la première du genre aux États-Unis. Elle devrait être opérationnelle au début des années 2030 et créer plus de 800 emplois.

L'investissement initial, dont Oklo n'a pas précisé le montant, servira à la construction d'une installation de recyclage ou de retraitement des déchets nucléaires, que l'industrie appelle combustible nucléaire usé, en vue de les transformer en combustible pour des réacteurs rapides tels que le réacteur Aurora prévu par Oklo. Oklo espère obtenir une licence de la NRC pour le réacteur à la fin de l'année 2027 .

Oklo prévoit de collaborer avec la Tennessee Valley Authority, un service public fédéral, afin de recycler ses déchets nucléaires et d'évaluer les ventes d'électricité des réacteurs d'Oklo à la TVA.

"En recyclant le combustible usagé à grande échelle, nous transformons les déchets en gigawatts, nous réduisons les coûts et nous établissons une chaîne d'approvisionnement américaine sûre", a déclaré Jacob DeWitte, cofondateur et directeur général d'Oklo.

De nombreux défenseurs de la non-prolifération s'opposent au retraitement, estimant que sa chaîne d'approvisionnement pourrait être la cible de militants cherchant à s'emparer de matériaux pour les utiliser dans la fabrication d'une bombe nucléaire rudimentaire.

La France et d'autres pays ont retraité les déchets nucléaires en les décomposant en uranium et en plutonium et en les réutilisant pour fabriquer de nouveaux combustibles pour réacteurs.

L'ancien président Gerald Ford a mis un terme au retraitement en 1976, invoquant des problèmes de prolifération. L'ancien président Ronald Reagan a levé le moratoire en 1981, mais les coûts élevés ont empêché l'ouverture d'usines. Jacob DeWitte a déclaré que le plutonium et l'uranium séparés des déchets dans le processus d'Oklo ne seraient pas purs, mais mélangés à d'autres ingrédients, ce qui les rendrait inutilisables en tant que matière fissile.

Selon Oklo, le recyclage des déchets, actuellement conservés sur les sites des réacteurs nucléaires américains, permettrait de libérer une quantité d'énergie équivalente à cinq fois les réserves de pétrole de l'Arabie saoudite. "La prochaine génération de technologies nucléaires est en cours de construction et de développement chez nous", a déclaré Don Moul, président-directeur général de TVA.