Oklo en hausse : Newcleo prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans des projets de combustible aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, sont en hausse de 1,3 % à 163,97 dollars avant la mise sur le marché

** Oklo déclare qu'elle s'associera au développeur de réacteurs européen Newcleo, qui prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans des projets américains de fabrication et de manufacture de combustible

** La société indique que le développeur suédois de technologies nucléaires avancées Blykalla envisage également de co-investir dans les mêmes projets et d'acheter à Oklo des services liés au combustible

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 663,7 % depuis le début de l'année

OKLO RG-A
163,345 USD NYSE +0,73%
