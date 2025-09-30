 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,55
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oklo en baisse après que BofA a abaissé sa notation à "neutre"
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 septembre - ** BofA Global Research rétrograde l'évaluation de "achat" à "neutre"; augmente le PT de 92 $ à 117 $

** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo

OKLO.N , soutenue par Sam Altman, ont baissé d'environ 3 % à 113,23 $

** La société de courtage considère que les rampes de déploiement et les taux d'actualisation actuels ne sont pas réalistes à ce stade de l'adoption des petits réacteurs modulaires

** Les valorisations actuelles laissent peu de place à l'erreur et le rapport risque/récompense à court terme est négatif

** Séparément, l'entreprise déclare que la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis a accepté d'examiner son rapport thématique sur les principaux critères de conception dans un délai accéléré

** Le rapport établit un cadre réglementaire qui définit les exigences fondamentales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance pour guider l'octroi de licences aux futurs réacteurs

** En incluant les mouvements de la session, l'action est en hausse de 436 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OKLO RG-A
112,610 USD NYSE -3,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank