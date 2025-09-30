Oklo en baisse après que BofA a abaissé sa notation à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 septembre - ** BofA Global Research rétrograde l'évaluation de "achat" à "neutre"; augmente le PT de 92 $ à 117 $

** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo

OKLO.N , soutenue par Sam Altman, ont baissé d'environ 3 % à 113,23 $

** La société de courtage considère que les rampes de déploiement et les taux d'actualisation actuels ne sont pas réalistes à ce stade de l'adoption des petits réacteurs modulaires

** Les valorisations actuelles laissent peu de place à l'erreur et le rapport risque/récompense à court terme est négatif

** Séparément, l'entreprise déclare que la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis a accepté d'examiner son rapport thématique sur les principaux critères de conception dans un délai accéléré

** Le rapport établit un cadre réglementaire qui définit les exigences fondamentales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance pour guider l'octroi de licences aux futurs réacteurs

** En incluant les mouvements de la session, l'action est en hausse de 436 % depuis le début de l'année