Oklo chute après avoir dévoilé son projet de vente d'actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars

4 décembre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, chutent de 6,3 % à 104,40 $ dans les échanges prolongés

** OKLO dévoile un programme d'offre d'actions "sur le marché" d'une valeur maximale de 1,5 milliard de dollars

** Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays Capital, TD Securities, Guggenheim Securities, B. Riley Securities et William Blair se chargeront du programme

** L'action OKLO a clôturé en hausse de 15,6 % à 111,65 dollars jeudi

** Avec 156,3 millions d'actions en circulation, OKLO a une capitalisation boursière de 17,4 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** 10 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 108,50

** A la dernière clôture, OKLO a progressé de 425,9% depuis le début de l'année