Oklo chute à cause d'une perte nette plus importante dans les résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, chutent d'environ 2 % à 102,55 $ dans les échanges prolongés

** La société annonce mardi une perte nette plus importante au 3ème trimestre de 29,7 millions de dollars, contre une perte d'environ 10 millions de dollars il y a un an

** Oklo affiche une perte de 20 cents/shr au T3 contre une perte estimée à 13 cents/shr - données compilées par LSEG

** Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 36,3 millions de dollars, contre 12,2 millions de dollars il y a un an

** En incluant les mouvements de la séance, OKLO est en hausse de 391% depuis le début de l'année