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Oklo augmente après que le ministère américain de l'énergie a approuvé l'accord de sécurité pour le réacteur Aurora
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, augmentent de 5,2 % à 62,7 $ avant la mise sur le marché

** La société reçoit l'approbation du ministère américain de l'énergie pour l'Accord de Conception de la Sûreté Nucléaire pour le premier réacteur d'OKLO, la centrale Aurora à l'Idaho National Laboratory

** OKLO déclare qu'elle a immédiatement demandé au DOE d'entamer l'examen de son Analyse Préliminaire de Sûreté Documentée

** La société prévoit de demander ultérieurement à la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis l'autorisation d'exploiter le réacteur à des fins commerciales

** L'unité Atomic Alchemy d'OKLO a reçu de la NRC américaine une licence pour manipuler, traiter et distribuer des isotopes

** Jusqu'à la dernière clôture, OKLO a baissé de 16,8 % depuis le début de l'année

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