OHB et Soitec profitent d'une actualité porteuse, Advicenne sombre

Les bonnes nouvelles d'OHB et SWI se voient dans les cours ce matin. C'est plus compliqué pour Bakkafrost et Advicenne.

Actions en hausse

SWI Capital ( 10%) : le conglomérat d'investissement coté sur Euronext Amsterdam grimpe après avoir annoncé son intégration au programme Nvidia Cloud Partner (NCP) en tant que partenaire privilégié, renforçant sa crédibilité dans le déploiement d'infrastructures d'IA. Ce partenariat donne au groupe accès aux architectures de référence Nvidia pour accélérer l'expansion de ses capacités certifiées.

OHB ( 8%) : le constructeur de satellites allemand bondit après avoir décroché auprès de SES S.A un contrat d'environ un milliard d'euros pour la fourniture de plateformes satellitaires dans le cadre du programme de constellation IRIS2 de l'Union européenne. Cette commande majeure confirme le positionnement d'OHB au coeur des ambitions spatiales européennes.

Soitec ( 4%) : le fabricant français de substrats pour semi-conducteurs progresse après avoir révélé, dans un entretien accordé à Reuters, la mise en place de contrats pluriannuels à prix fixes et dépôts de garantie pour sécuriser ses capacités face à l'explosion de la demande de plaques destinées à la photonique pour l'IA. Son directeur général Laurent Remont assure que les revenus de la photonique-SOI dépasseront largement les objectifs initiaux.

Secteur pétrolier : la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis dans le Golfe Persique fait remonter le baril de Brent au-dessus de 90 USD et soutient les gains de l'écosystème pétrolier et parapétrolier. Parmi les plus fortes hausses du jour, on retrouve Vallourec , Tenaris , Equinor , ENI , Aker BP ou Repsol .

Actions en baisse

Advicenne (-42%) : le laboratoire annonce le retrait volontaire de sa demande d'enregistrement aux Etats-Unis pour son médicament phare ADV7103, indiqué dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale primaire. Cette décision prive la société d'un débouché commercial majeur et plombe le titre en début de séance.

Bakkafrost (-8%) : le salmoniculteur des Iles Féroé dévisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, qui déçoivent sur toute la ligne : l'EBIT opérationnel de 273 MDKK manque le consensus de quelque 35%, tandis que le chiffre d'affaires de 1,8 MdDKK reste plus de 10% en deçà des attentes. Les difficultés biologiques persistantes de la filiale écossaise, qui affiche une nouvelle perte opérationnelle de 139 MDKK, concentrent l'essentiel de la déception des investisseurs.

Siemens Energy (-4%) : le groupe allemand spécialisé dans les technologies de l'énergie pâtit d'une révision baissière d'Evercore ISI, qui maintient sa recommandation de surperformance mais réduit sensiblement son objectif de cours de 305 à 250 euros.