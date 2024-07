Ofi Invest : Sébastien Chemouny prend la présidence de la filiale Real Estate

Sébastien Chemouny a notamment passé plus de cinq ans chez Pimco après avoir officié 5 ans chez Allianz Real Estate France.

(AOF) - Sébastien Chemouny succède à Laurence Dumas, à la tête du pôle immobilier d’Ofi Invest, 5e groupe français de gestion d’actifs. Sébastien Chemouny occupait depuis plus d’un an le poste de directeur général des activités de gestion d’actifs immobiliers d’Ofi Invest Real Estate SAS, aux côtés de Laurence Dumas. Cette année leur a permis de construire, avec les 120 collaborateurs un groupe gérant 11 milliards d’euros d’actifs en Europe, à la suite du rapprochement de sociétés qui avait donné naissance à Ofi Invest Real Estate en janvier 2023.

