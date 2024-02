Ofi Invest franchit les 200 milliards d’euros sous gestion

Un peu plus d’un an après sa création par Aéma Groupe , Ofi Invest affiche 203,6 milliards d’actifs sous gestion en ce début 2024. C’est plus que les chiffres annoncés lors de sa constitution en septembre 2022 : 194 milliards d’euros à fin 2021. Fin juin 2023, les encours étaient redescendus à 187,3 milliards d’euros. L’acquisition d’Egamo en fin d’année dernière a permis de franchir le cap des 200 milliards d’euros, grâce aux 18,5 milliards d’euros gérés par la société de gestion du groupe Vyv.

Le groupe réunit désormais plus de 650 collaborateurs (en incluant ceux d’Egamo) et rassemble sous différentes marques tous les métiers liés à la gestion d’actifs liquides (Ofi Invest Asset Management et Syncicap AM), d’actifs non cotés (Swen Capital Partners et Zencap AM) et d’actifs immobiliers (Ofi Invest Real Estate).

A horizon 2026, le groupe Ofi Invest veut s’affirmer comme « une référence de la gestion d’actifs sur toute la chaîne de l’épargne en France, en étant le trait d’union entre des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers ». La création du nouveau groupe il y a un an a élargi la part de la clientèle individuelle à plus de 15?% des actifs sous gestion.

Le développement à l’international est une autre ambition. En dehors de la France, Ofi Invest a déjà noué des partenariats de distribution dans huit pays en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse). Il bénéficie aussi de sa co-entreprise à Hong Kong, Syncicap AM.

Laurence Marchal