OFI AM délègue 500M€ à sa société de gestion asiatique

(NEWSManagers.com) - Un an après l’annonce de sa création, la co-entreprise asiatique entre OFI AM et Degroof Petercam Asset Management (DPAM) est en ordre de marche. La société, appelée Syncicap Asset Management, a obtenu auprès du régulateur de Hong Kong les trois licences nécessaires à ses activités : gestion financière, analyse et distribution de produits financiers, a annoncé Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, lors d’une visio-conférence qui se tenait mardi matin.

La nouvelle structure, détenue à 66 % par OFI AM et 34 % par DPAM, aligne quinze collaborateurs, dont six analystes et quatre gérants. Les deux tiers de l’équipe ont été recrutés localement, le reste étant issu des rangs des deux partenaires.

Surtout, la boutique asiatique hérite de 500 millions d’euros d’actifs de quatre fonds gérés jusqu’à présent par OFI AM à Paris. Cela couvre des obligations de dette souveraine émergente (pour les deux tiers) et des actions chinoises. D’autres stratégies seront lancées, mais Jean-Marie Mercadal, le directeur général de Syncicap AM, qui s’exprimait depuis Hong Kong, a estimé qu’il était trop tôt pour en parler.

Distribution des stratégies européennes en Asie

En revanche, Syncicap ne bénéficiera pas d’actifs de DPAM. La société de gestion belge, qui gère des actifs émergents depuis Bruxelles, compte en revanche s’appuyer sur l’équipe d’analyse pour améliorer sa recherche dans ce domaine.

Outre la gestion et l’analyse sur des actifs asiatiques, la co-entreprise a comme ambition de promouvoir des expertises de ses deux partenaires à Hong-Kong, en Chine et dans le reste de l’Asie. « Nous allons distribuer des flagships qui représentent les principales stratégies de nos deux maisons sur les actions européennes, internationales, les obligations tout terrain, les métaux précieux… », a détaillé Jean-Marie Mercadal.

Enfin, interrogé sur les ambitions de Syncicap, Jean-Pierre Grimaud a déclaré que l’on pourrait considérer que la création de cette structure est une réussite si, à un horizon de quatre ans, « nous avions au moins doublé les encours sous gestion ». Rendez-vous donc en 2026…