OFI AM achève son plan 2020 dans la sérénité

(NEWSManagers.com) - Alors qu' il entre dans la dernière année de son exécution, OFI AM est revenu mardi sur son plan stratégique 2020, dont les objectifs ont été atteints " pour la plupart" . " Ce plan nous permet d' envisager l' avenir avec sérénité" , a souligné Jean-Pierre Grimaud, directeur général.

Le groupe peut se targuer d' être le numéro deux de la collecte en fonds ouverts de droit français, avec 1,2 milliard sur l' année 2019. Les actifs sous gestion, sur la période 2016-2020, ont crû de 18% à 72 milliards d' euros, en dehors des quelque 4 milliards d' Infravia, sortie du périmètre l' an dernier. Les encours restent cependant assez loin des 100 milliards d' euros en 2020, objectif annoncé en 2017. " Une croissance liée, bien sûr, à l' effet marché, mais aussi à des effets collecte et développement" , assure Jean-Pierre Grimaud.

Le plan visait notamment à développer la clientèle individuelle, loin des mutuelles qui constituent traditionnellement les clients du groupe. " Nous sommes partis de l' idée que la masse d' actifs à gérer des institutionnels ne croitrait plus, hors effet marché" , explique le directeur général. D' où une augmentation de 60% des encours des clients individuels en 4 ans, qui ne constituent cependant que 4% des encours totaux. " Notre stratégie multicanale porte ses fruits" , juge le dirigeant. OFI AM ne vise que la clientèle individuelle intermédiée.

Toujours distingué pour ses produits ESG

Le groupe a d' ailleurs choisi d' abandonner l' idée d' une équipe de gestion privée afin de " rendre (son) positionnement plus clair auprès des distributeurs" . Le groupe table aussi, avec la réforme, sur une augmentation des encours liés aux retraites et à la prévoyance, qui ont déjà augmenté de 30% en 4 ans.

Du côté de l' offre de gestion, la période est marquée par la poussée dans le non-coté, qui représente 9,5% des actifs. " Cette part devrait dépasser 10% fin 2020" , remarque le dirigeant.

Le groupe affiche aussi son ambition dans la finance durable. 75% des encours, et environ 80% des fonds, intègrent ces enjeux, et Jean-Pierre Grimaud veut porter cette part à " 100%, dès que possible" . Le groupe s' étonne d' ailleurs d' être resté en tête du classement Indefi des services et des produits ESG pour la troisième année consécutive. " La communication d' autres groupes est beaucoup plus importante que la nôtre, ce qui nous faisait craindre de perdre notre place. Mais l' offre ne suit pas toujours" , commente le directeur.

Enfin, OFI AM salue les partenariats de distribution dans d' autres pays européens qui " commencent à porter leurs fruits" et affirme que le développement à l' international reste une priorité.