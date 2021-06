Offres publiques : SFL, Tessi, Baccarat et Idsud en vedette

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

Projets d'OPM sur Société Foncière Lyonnaise (SFL) et d'OPR sur Tessi, dépôts de l'OPA simplifiée sur Baccarat et de l'OPRA sur Idsud, relèvement du prix de l'OPR sur Bourrelier Group, OPA de Generali sur Cattolica : les opérations se multiplient.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Société Foncière Lyonnaise : projet d'offre publique mixte de la part de Colonial. Cette OPM portera sur les titres non de?tenus par Colonial et Predica, à raison de 46,66 euros et 5 actions ordinaires Colonial pour une action SFL apporte?e a? l'offre, soit une prime de 45% par rapport au cours de SFL du 2 juin 2021.

Colonial n'ayant pas l'intention de demander un retrait obligatoire, les actionnaires qui ne souhaiteraient pas apporter leurs titres pourront rester investis dans une socie?te? dont le profil financier ne sera pas significativement modifie? et pourraient be?ne?ficier d'un dividende majore? au titre de l'obligation de distribution de?clenche?e par les plus-values qui seront constate?es dans le cadre d'opérations à venir. L'offre devrait e?tre de?pose?e dans les prochains jours et pourrait e?tre ouverte dans le courant du mois de juillet.

Tessi : projet d'OPR de Pixel Holding à 172 euros par action. Pixel Holding, holding de participations industrielles, a conclu des blocs d'actions représentant 15,1% du capital de Tessi à des prix compris entre 170 et 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 de 3,40 euros attaché). À l'issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4% du capital de Tessi.

En conséquence, Pixel Holding déposera, au cours du 3e