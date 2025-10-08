((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** L'allemand Helsing va acquérir le fabricant australien de drones sous-marins Blue Ocean, a déclaré la startup de défense, alors qu'elle cherche à développer ses systèmes autonomes alimentés par l'IA dans le secteur maritime.

nL5N3VP0B0

** Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore < UMI.BR > prévoit de vendre ses stocks permanents d'or pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars) afin de capitaliser sur les prix record du métal, a-t-il déclaré.

nL5N3VP06J

** SoftBank Group < 9984.T > a déclaré qu'il avait accepté d'acheter l'activité robotique du groupe d'ingénierie suisse ABB < ABBN.S > dans le cadre d'une transaction de 5,4 milliards de dollars.

nL5N3VP03R ** Keppel REIT de Singapour < KASA.SI > a annoncé son intention d'acquérir une participation de 75 % dans le centre commercial Top Ryde City de Sydney pour un prix d'achat brut de 393,8 millions de dollars australiens (259 millions de dollars), ce qui constitue une avancée majeure dans le secteur de la vente au détail non discrétionnaire.

nL3N3VP00N

** La philanthrope britannique Lynn Forester de Rothschild cherche à se débarrasser de la totalité de la participation de sa famille dans la société mondiale de médias et d'information The Economist, a rapporté Axios mardi, citant une source familière avec la transaction.

nL3N3VO18C

** La société d'administration de tierce partie (TPA) Engle Martin & Associates, basée à Atlanta, a acquis la société internationale d'expertise en sinistres Integra Technical Services Group.

nL6N3VO0LH