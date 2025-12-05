 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** British American Tobacco < BATS.L > a vendu plus de la moitié de sa participation dans ITC Hotels < ITCT.NS > pour environ 38 milliards de roupies (424,70 millions de dollars), a déclaré le géant du tabac.

nL4N3XB0GI

** Netflix < NFLX.O > est en pourparlers exclusifs pour acheter les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros Discovery < WBD.O > ainsi que ses actifs de diffusion en continu, après avoir offert 28 dollars par action, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

nL4N3XA1H1

** La plateforme turque d'actifs numériques Paribu a déclaré avoir acquis une participation majoritaire dans la plateforme de crypto-monnaies CoinMENA, basée à Bahreïn et à Dubaï, dans le cadre d'une transaction évaluant la société jusqu'à 240 millions de dollars.

nL1N3XB03I

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
25,380 USD NYSE +0,16%
BRIT AMER TOBACC
4 321,500 GBX LSE -0,47%
ITT
183,380 USD NYSE +1,55%
NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ -0,71%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
