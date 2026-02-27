 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Vishal Mega Mart, BlackRock)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

** Le plus grand promoteur du distributeur à bas prix indien Vishal Mega Mart VSSL.NS a vendu environ 14% de sa participation par le biais de transactions en bloc pour 76,36 milliards de roupies (838,46 millions de dollars), selon les données de la bourse et les calculs de Reuters. nL6N3ZN0WO

** Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock

BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST sont sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de l'entreprise de services publics américaine AES Corp AES.N , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire. nL4N3ZN1D1

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir l'opérateur de centres de données nordiques atNorth auprès de la société de capital-investissement Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun. nL4N3ZN0NW

** L'entreprise italienne A2A A2.MI , réagissant à des rapports sur un éventuel rachat et une fusion avec le groupe d'énergies renouvelables Erg ERG.MI , a déclaré qu'elle explorait des "options stratégiques" mais qu'elle n'avait pris aucune décision. nL8N3ZN0ZD

** Holcim HOLN.S veut être un consolidateur dans l'industrie fragmentée des matériaux de construction et poursuivra ses acquisitions en 2026 après avoir acheté 18 sociétés en 2025, a déclaré le directeur général Miljan Gutovic. nS8N3WA07C

** Les actions de Senior SNR.L ont bondi après que la société d'ingénierie britannique a déclaré avoir reçu de nombreuses offres de rachat au cours des derniers mois et qu'elle en étudie deux, des discussions étant également en cours avec un soumissionnaire potentiel. nL6N3ZN0FR

** Paramount Skydance PSKY.O est sorti vainqueur d'une bataille de plusieurs mois pour acquérir Warner Bros Discovery

WBD.O , après que le géant du streaming Netflix NFLX.O a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien. nL4N3ZM2EQ

** Brinks Co BCO.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir NCR Atleos NATL.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait chuter les actions du fournisseur de gestion de trésorerie et de logistique de 6 % dans les échanges après les heures de bureau, à 126,90 dollars. nL4N3ZM2FU

** Specialty Program Group (SPG) a acquis Proper Insurance, une MGA basée à Bozeman, dans le Montana, spécialisée dans les locations de courte durée. nL6N3ZM0Z5

