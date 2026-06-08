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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Johnson & Johnson, Blackstone Inc; Mises à jour: Incyte, Sanpaolo)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Johnson & Johnson < JNJ.N > a annoncé son intention d'acquérir la société de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux.

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** Incyte < INCY.O > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Vega Therapeutics, une filiale à 100 % de Star Therapeutics, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les troubles sanguins.

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** Blackstone Inc < BX.N > cherche à vendre plus de 2 milliards de dollars de participations qu'elle détient dans des fonds d'investissement privés, a rapporté le Financial Times, dans le cadre d'une opération qui mettrait à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour les actifs de capital-investissement plus anciens.

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** Le premier groupe bancaire italien, Intesa Sanpaolo < ISP.MI >, a lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars), en numéraire et en actions, pour racheter son rival plus modeste Monte dei Paschi di Siena < BMPS.MI >, ce qui pourrait donner naissance à la deuxième plus grande banque de la zone euro.

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** Le groupe américain Ingredion < INGR.N > a conclu un accord pour racheter la société britannique Tate & Lyle < TATE.L > pour 2,7 milliards de livres sterling (3,6 milliards de dollars) en espèces, afin de créer une entreprise leader dans le domaine des ingrédients alimentaires et des boissons spécialisés.

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** Intesa Sanpaolo < ISP.MI > a pris une participation de 3 % dans Generali < GASI.MI > afin d’empêcher l’assureur de se constituer une participation défensive dans la plus grande banque italienne, a déclaré le directeur général Carlo Messina aux analystes.

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Fusions / Acquisitions

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INCYTE
103,6600 USD NASDAQ +1,25%
INGREDION
100,635 USD NYSE +0,68%
INTESA SANPAOLO
5,562 EUR MIL -1,96%
JOHNSON&JOHNSON
233,875 USD NYSE +0,43%
TATE & LYLE
561,500 GBX LSE +14,27%
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