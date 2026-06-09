((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Paramount Skydance)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13h30 GMT:

** GSK GSK.L a accepté d'acheter Nuvalent NUVL.O , un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis, pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie. Cette opération marque un tournant stratégique sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que la société britannique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie. nL6N42H0CS

** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mardi avoir officiellement entamé son examen du projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour 110 milliards de dollars, après avoir achevé la première phase de son processus de collecte d'informations. nL4N42H0YI

** L'agence de publicité australienne oOh!media OML.AX a déclaré avoir reçu des offres de rachat indicatives de la part de Bain Capital et d'autres investisseurs financiers, déclenchant une guerre d'enchères à trois avec I Squared Capital et Pacific Equity Partners. nL4N42H075

** PAI Partners, partenaire de longue date du géant de l'agroalimentaire Nestlé SA NESN.S dans le domaine du capital-investissement, s'est retiré de la course à l'acquisition de son activité eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

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** Le premier groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo ISP.MI a lancé lundi une offre publique d'achat non sollicitée en numéraire et en actions d'un montant de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars) visant à racheter son rival plus modeste Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI afin de créer la deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. nL4N42G0DE