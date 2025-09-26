((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Inszone Insurance Services Mises à jour: OLX)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** Inszone Insurance Services a étendu sa présence au Texas en acquérant Head Insurance et est entré dans l'Arkansas avec l'acquisition de Arkansas Best Insurance Agency.

nL6N3VD0MQ

** Le marché en ligne OLX va acheter la plateforme française de petites annonces de moteurs La Centrale pour 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), a déclaré le propriétaire d'OLX, Prosus PRX.AS , dans le but de s'établir en tant que premier fournisseur de commerce électronique en Europe.

nL2N3VD03N

** Le gestionnaire d'investissement américain Tiptree < TIPT.O > a déclaré que la société sud-coréenne DB Insurance < 005830.KS > allait acquérir son unité d'assurance spécialisée, The Fortegra Group, pour un montant d'environ 1,65 milliard de dollars en espèces.

nL3N3VD084

** La Cour suprême de l'Inde a déclaré que le rachat de Bhushan Power and Steel (BPSL) par JSW Steel JSTL.NS pour un montant de 2,3 milliards de dollars pouvait se poursuivre, revenant ainsi sur sa décision antérieure de rejeter l'opération.

nL2N3VD03V