((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Axis Bank Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

** La banque indienne Axis Bank < AXBK.NS > a mis en suspens ses projets de vente d'une participation dans sa branche de crédit à la consommation, Axis Finance, après que la banque centrale a assoupli les restrictions proposées sur le chevauchement des activités commerciales entre les banques et leurs filiales, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question. nL4N3YG0S3

** Sberbank, la plus grande banque russe devenue conglomérat technologique, a pris une participation importante dans le principal producteur d'électronique Element, alors que Moscou fait pression pour obtenir la souveraineté dans la production des composants de haute technologie nécessaires à la guerre en Ukraine . nL1N3YO06K

** Nissan Motor 7201.T a déclaré vendredi qu'il vendrait ses actifs de production à Rosslyn, en Afrique du Sud, à la branche locale de la société chinoise Chery Automobile 9973.HK pour une somme non divulguée. nL4N3YO0OK

** La société britannique Revolut a abandonné son projet d'achat d'une banque américaine et demandera à la place une licence bancaire américaine, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3YO0EK

** Wacker Neuson WACGn.DE a déclaré jeudi que les négociations avec le sud-coréen Doosan Bobcat 241560.KS en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le fabricant allemand d'équipements de construction ne se poursuivront pas.

nL1N3YN14B

** Capital One Financial COF.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars et a fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à des revenus d'intérêts plus élevés provenant de sa dette de cartes de crédit. nL4N3YN25J

** Clorox CLX.N a déclaré jeudi qu'il achèterait la société privée de solutions de santé et d'hygiène de la peau GOJO Industries pour 2,25 milliards de dollars en espèces, alors que le fabricant de Pine Sol cherche à étendre sa position dans les segments de la santé et de l'hygiène. nL4N3YN25Y