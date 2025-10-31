((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Le mineur mexicain de métaux précieux Fresnillo < FRES.L > a accepté d'acheter la société canadienne Probe Gold < PRB.TO > pour 780 millions de dollars canadiens (556 millions de dollars) en espèces, ont déclaré les sociétés, marquant l'expansion de la société cotée à Londres sur les marchés nord-américains.

** La société britannique TT Electronics < TTG.L > a déclaré qu'elle avait rejeté trois propositions de rachat non sollicitées de la société de capital-investissement DBAY Advisors au cours des trois derniers mois, la dernière valant 130 pence par action.

** Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial < BHF.O > dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dès ce week-end, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des sources familières avec le dossier.

** Intel < INTC.O > est en pourparlers pour acquérir le fabricant de processeurs d'intelligence artificielle SambaNova, qui a travaillé avec des banquiers pour évaluer l'intérêt de prétendants potentiels, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

** Palomar Holdings a conclu un accord définitif pour acquérir The Gray Casualty and Surety Company auprès de Bernhard Capital Partners et de The Gray Insurance Company pour un montant total de 300 millions de dollars en espèces afin de renforcer sa présence sur le marché de la caution.

** La société de minage de cryptomonnaies Core Scientific < CORZ.O > a mis fin jeudi à un accord pour sa vente à CoreWeave CRWV.O après que les actionnaires ont voté contre la proposition, marquant le point culminant de mois de campagnes d'investisseurs et de procurations contre l'accord.

** Imerys < IMTP.PA > est en pourparlers exclusifs avec un investisseur potentiel pour vendre une participation minoritaire dans son projet de mine de lithium dans le centre de la France, la société spécialisée dans les minéraux étant confiante de pouvoir conclure un accord d'ici la fin du mois de janvier, a déclaré son directeur financier jeudi.

