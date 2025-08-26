((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Le gestionnaire d'investissements alternatifs Lunate d'Abou Dhabi acquiert une participation minoritaire dans le fonds spéculatif Brevan Howard, ont déclaré les deux sociétés, le dernier investissement de haut niveau d'Abou Dhabi dans un gestionnaire d'actifs mondial. Elles n'ont pas fourni d'autres détails sur la taille ou la valeur de la participation.

nL1N3UI08U

** Le fonds de pension du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a vendu la totalité de sa participation dans Nissan Motor au Japon pour 47,83 milliards de yens (324,65 millions de dollars), selon une source. nL4N3UI0CC