((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute BlackRock et Hudbay Minerals)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT lundi:

* * Un consortium mené par la société de BlackRock < BLK.N > Global Infrastructure Partners et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acheter la société américaine d'électricité AES Corp < AES.N > pour 33,4 milliards de dollars, y compris la dette, dans l'une des plus grandes acquisitions du secteur. nL4N3ZQ12Z

** Hudbay Minerals < HBM.TO >, < HBM.N > a déclaré qu'elle achèterait les actions qu'elle ne possède pas encore dans Arizona Sonoran Copper Company < ASCU.TO > pour 1,48 milliard de dollars, alors que le mineur canadien étend sa présence pour tirer parti de la demande croissante pour le métal rouge. nL4N3ZQ0WQ

** Toyota 7203.T a augmenté le prix de son offre pour le fournisseur Toyota Industries 6201.T , évaluant l'offre à 30 milliards de dollars et mettant fin à une bataille de plusieurs mois avec le fonds activiste Elliott Investment Management, qui avait fait pression pour un prix plus élevé. nL6N3ZQ0BP

** Le fonds américain AIP et le groupe industriel Alba

ALBA.BH , basé à Bahreïn, ont entamé des négociations exclusives concernant la vente de la plus grande fonderie d'Europe, Aluminium Dunkerque, ont annoncé les deux sociétés.

nL6N3ZQ0JD

** Le groupe financier australien Magellan Financial Group

MFG.AX a déclaré qu'il allait acquérir toutes les actions émises de Barrenjoey Capital Partners qu'il ne détient pas actuellement, pour une valeur implicite de 1,62 milliard de dollars australiens (1,14 milliard de dollars). nL1N3ZP0AK