Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** La branche de gestion de patrimoine et d'actifs de Manulife Financial Corp < MFC.TO > a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord pour acheter les activités du gestionnaire d'actifs britannique Schroders < SDR.L > en Indonésie.

** La société d'État angolaise de diamants Endiama a proposé d'acheter une participation minoritaire dans l'unité diamantaire De Beers d'Anglo American < AAL.L >, a déclaré le ministère angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

** La société d'infrastructure et d'énergie brésilienne Azevedo & Travassos < AZEV3.SA > a déclaré mardi que Nemesis Brasil Participacoes avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 40,15% auprès de l'actionnaire principal de la société, Camaçari FIP.

** Les McGowan Companies ont acquis Limit Insurance, un grossiste numérique insurtech dont les investisseurs comprennent IA Capital Group et American Family Ventures, entre autres.

** Seatrium Limited < SEAT.SI >, basée à Singapour, a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord pour vendre son "surplus" d'installations de construction navale AmFELS Yard au Texas pour 50,67 millions de dollars à une société affiliée de Karpowership.

