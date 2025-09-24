 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** La branche de gestion de patrimoine et d'actifs de Manulife Financial Corp < MFC.TO > a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord pour acheter les activités du gestionnaire d'actifs britannique Schroders < SDR.L > en Indonésie.

nL2N3VB082

** La société d'État angolaise de diamants Endiama a proposé d'acheter une participation minoritaire dans l'unité diamantaire De Beers d'Anglo American < AAL.L >, a déclaré le ministère angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

nL3N3VB0I6

** La société d'infrastructure et d'énergie brésilienne Azevedo & Travassos < AZEV3.SA > a déclaré mardi que Nemesis Brasil Participacoes avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 40,15% auprès de l'actionnaire principal de la société, Camaçari FIP.

nS0N3UP02L

** Les McGowan Companies ont acquis Limit Insurance, un grossiste numérique insurtech dont les investisseurs comprennent IA Capital Group et American Family Ventures, entre autres.

nL6N3VA0PB

** Seatrium Limited < SEAT.SI >, basée à Singapour, a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord pour vendre son "surplus" d'installations de construction navale AmFELS Yard au Texas pour 50,67 millions de dollars à une société affiliée de Karpowership.

nL2N3VA0T9

Fusions / Acquisitions

