((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute American Ocean Minerals, Blackline Safety, Advent International)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT mercredi:

** American Ocean Minerals va fusionner avec Odyssey Marine Exploration < OMEX.O > dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluant la société combinée à environ 1 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises, qui cherchent à créer une plate-forme de minéraux critiques en eaux profondes contrôlée par les États-Unis.

nL4N40R16P

** La société canadienne Blackline Safety < BLN.TO > a accepté d'être rachetée par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 850 millions de dollars, y compris un paiement conditionnel lié à la croissance future des revenus, a déclaré la société de technologie de sécurité.

nL4N40R11S

** La société américaine de capital-investissement Advent International a déclaré qu'elle ne ferait pas d'offre pour Senior Plc < SNR.L >, après que le fournisseur aérospatial britannique a accepté une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,88 milliard de dollars) d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone < BX.N >.

nL4N40R0Y2

** L'espagnol Telefónica < TEF.MC > a déclaré mardi qu'il vendrait ses activités mexicaines à un consortium dirigé par des Américains dans le cadre d'une transaction évaluant l'unité à 450 millions de dollars, alors que l'opérateur de télécommunications cherche à se débarrasser de ses activités non essentielles et à se concentrer sur l'Europe.

nL6N40R03P

** Pershing Square < PSHP.L > de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé de racheter Universal Music Group < UMG.AS > mardi dans le cadre d'une transaction de 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans pour le géant des labels musicaux.

nL6N40Q0JZ

** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

nL6N40Q0YG