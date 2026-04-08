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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute American Ocean Minerals, Blackline Safety, Advent International)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT mercredi:

** American Ocean Minerals va fusionner avec Odyssey Marine Exploration < OMEX.O > dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluant la société combinée à environ 1 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises, qui cherchent à créer une plate-forme de minéraux critiques en eaux profondes contrôlée par les États-Unis.

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** La société canadienne Blackline Safety < BLN.TO > a accepté d'être rachetée par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 850 millions de dollars, y compris un paiement conditionnel lié à la croissance future des revenus, a déclaré la société de technologie de sécurité.

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** La société américaine de capital-investissement Advent International a déclaré qu'elle ne ferait pas d'offre pour Senior Plc < SNR.L >, après que le fournisseur aérospatial britannique a accepté une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,88 milliard de dollars) d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone < BX.N >.

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** L'espagnol Telefónica < TEF.MC > a déclaré mardi qu'il vendrait ses activités mexicaines à un consortium dirigé par des Américains dans le cadre d'une transaction évaluant l'unité à 450 millions de dollars, alors que l'opérateur de télécommunications cherche à se débarrasser de ses activités non essentielles et à se concentrer sur l'Europe.

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** Pershing Square < PSHP.L > de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé de racheter Universal Music Group < UMG.AS > mardi dans le cadre d'une transaction de 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans pour le géant des labels musicaux.

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** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
119,290 USD NYSE +5,80%
ODYSSEY MARINE
1,9770 USD NASDAQ +137,76%
SENIOR
285,750 GBX LSE -1,80%
TELEFONICA
3,8760 EUR Sibe -0,08%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,6850 EUR Euronext Amsterdam +3,31%
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