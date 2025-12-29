 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Octopus Energy Group et SMIC)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT lundi:

*** Le plus grand fournisseur de gaz et d'électricité de Grande-Bretagne, Octopus Energy Group, est sur le point de vendre une participation de 10 à 20 % dans son unité de logiciels, Kraken Technologies, dans le cadre d'une transaction qui valoriserait l'entreprise entre 9 et 10 milliards de dollars, a rapporté Sky News, citant des sources.

** Le principal fondeur chinois SMIC 0981.HK a déclaré qu'il prévoyait d'acquérir les 49% restants de l'unité SMNC pour 40,6 milliards de yuans (5,79 milliards de dollars), ce qui lui donnerait le contrôle total de l'unité

** La société d'analyse de données Verisk VRSK.O a déclaré qu'elle avait mis fin à son projet d'acquisition du fabricant de logiciels de toiture AccuLynx pour un montant de 2,35 milliards de dollars, en raison d'un retard dans l'examen de la réglementation. nL6N3XZ0D8

** SoftBank Group 9984.T va acquérir l'investisseur en infrastructure numérique DigitalBridge Group DBRG.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises, alors que la société d'investissement japonaise cherche à approfondir son portefeuille lié à l'intelligence artificielle. nL6N3XZ08Q

** La banque britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré avoir accepté un rachat de 543 millions de livres (732,51 millions de dollars) par une société associée à BasePoint Capital, finalisant les termes avant la date limite du 31 décembre. nL4N3XZ0BM

