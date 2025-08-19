((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** La société d'investissement japonaise SoftBank Group < 9984.T > a entamé des pourparlers avec Intel < INTC.O > en vue de racheter l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de l'entreprise américaine de semi-conducteurs, qui est en difficulté, a rapporté le Financial Times.

** Le propriétaire des chaînes de télévision américaines Sinclair < SBGI.O > a fait une offre pour fusionner ses activités de télédiffusion avec son rival plus petit Tegna < TGNA.N >, qui est en pourparlers avancés sur une vente potentielle à Nexstar Media Group < NXST.O >, a déclaré lundi à Reuters une personne au fait des discussions.

