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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** A.P. Moller Capital, la branche d'investissement dans les infrastructures du groupe danois A.P. Moller, a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans l'opérateur portuaire européen Euroports. nL6N45K0GL

** Le premier producteur d'or australien, Northern Star Resources NST.AX , a déclaré avoir rejeté une offre publique d'achat non sollicitée de 38,7 milliards de dollars australiens (27,1 milliards de dollars américains) émanant de la société sud-africaine Gold Fields GFIJ.J , ce qui constitue le dernier signe en date de la pression à la consolidation qui s'exerce dans le secteur aurifère. nL1N45K003

** La société belge d’imagerie et d’informatique Agfa

AGFB.BR va fusionner sa division d’impression numérique avec EFI, le fabricant de jets d’encre industriels détenu par Siris, afin de former une entreprise mondiale détenue conjointement, ont annoncé les deux sociétés. nL6N45K0BW

** L'investisseur public singapourien Temasek a acquis une participation minoritaire de 9 % dans la société de gestion du groupe de capital-investissement milanais FSI et s'est engagé à apporter des capitaux supplémentaires pour de futurs investissements, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué conjoint. nL8N45J03P