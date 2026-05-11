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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 9 h 30 GMT:

** Gallagher Bassett, la division d'Arthur J Gallagher spécialisée dans les solutions de gestion des sinistres et des risques, a annoncé avoir acquis Mays Brown Solicitors, un cabinet d'avocats londonien spécialisé dans les services juridiques liés au transport maritime et au droit maritime.

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** La multinationale de l'électricité E.ON < EONGn.DE >> a annoncé avoir acquis le fournisseur d'énergie britannique OVO pour un montant non divulgué.

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** Blackstone < BX.N >> va acquérir la plateforme grecque de commerce électronique Skroutz auprès de CVC Capital Partners Fund VII, a déclaré CVC < CVC.AS >>.

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** ASOS < ASOS.L >> a annoncé qu'il vendrait son centre de distribution de Lichfield à son concurrent Marks & Spencer < MKS.L >> pour 66 millions de livres sterling (89,7 millions de dollars), alors que le distributeur britannique cherche à simplifier ses opérations et à céder ses actifs non stratégiques.

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** L'investisseur technologique néerlandais Prosus < PRX.AS >> a annoncé avoir cédé une participation de 5 % dans Delivery Hero < DHER.DE >> à Aspex Management, pour un produit brut d'environ 335 millions d'euros (394 millions de dollars).

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** La maison de couture italienne Giorgio Armani envisage de vendre une participation de 15 % en trois parts égales à la suite du décès du créateur, ce qui pourrait amener trois acheteurs qu'il avait sélectionnés à devenir actionnaires, a rapporté un journal dimanche.

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