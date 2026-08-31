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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 11:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** Samsung Biologics 207940.KS lancera en septembre son offre publique d'achat sur le fabricant suisse de médicaments sous contrat PolyPeptide Group PPGN.S , a annoncé lundi la société sud-coréenne dans un prospectus d'offre. nL6N44S0B3

** ONEOK OKE.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir les actifs de collecte et de traitement de gaz naturel de Brazos Midstream dans le bassin de Midland (bassin du Permien) pour environ 4,43 milliards de dollars, ce qui permettra à l'opérateur américain de gazoducs de plus que doubler sa capacité de traitement dans la région.

nL6N44R087

** Aon Plc AON.N est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir le courtier en assurance USI Insurance Services auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N pour environ 17 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. nL6N44R05O

Fusions / Acquisitions

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KKR & CO
108,630 USD NYSE -0,62%
ONEOK
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POLYPEPTIDE
44,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
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