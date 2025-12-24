((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Nvidia et met à jour Sanofi)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mercredi:

** Nvidia NVDA.O a accepté d'acheter Groq, un concepteur de puces d'accélération d'intelligence artificielle de haute performance, pour 20 milliards de dollars en espèces, a rapporté CNBC mercredi. nL4N3XU0TD

** Sanofi SASY.PA achètera la biotech américaine Dynavax Technologies DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) dans le cadre d'un accord qui ajoutera à son portefeuille un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et un vaccin expérimental prometteur contre le zona. nL1N3XU06O

** Le mineur d'or et de cuivre SolGold SOLG.L a déclaré qu'il avait accepté d'être acquis par son principal actionnaire Jiangxi Copper 600362.SS dans le cadre d'un accord qui le valorise à 867 millions de livres (1,17 milliard de dollars).

** La banque britannique Secure Trust Bank STBS.L a déclaré qu'elle vendrait son activité de financement de véhicules de consommation à des fonds gérés par le gestionnaire de fonds d'investissement européen LCM Partners pour 458,6 millions de livres (619,48 millions de dollars). nL4N3XU0KT

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la société américaine de capital-investissement Stonepeak lanceront une offre d'achat pour une participation allant jusqu'à 26% dans l'unité indienne de Castrol, ont-ils déclaré, à la suite de leur accord d'acquisition de la société auprès de la société mère BP BP.L . nL4N3XU0KL

** La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus et la société indienne Bharti Enterprises achèteront ensemble une participation de 49% dans le fabricant d'appareils électroménagers Haier India, ont déclaré les sociétés, ce qui leur permettra de prendre pied sur le marché national des appareils électroniques à croissance rapide, dirigé par Samsung

005930.KS et LG LGEL.NS . nL4N3XU0FP

** Pakistan International Airlines (PIA) devrait être dirigée par un nouveau propriétaire à partir d'avril de l'année prochaine et recevoir des capitaux frais dans le cadre d'un accord de privatisation du transporteur national, a déclaré le chef de la privatisation du pays. nL1N3XU06B

** The McGowan Companies a acquis Westcap Insurance Services, un administrateur de programmes basé en Californie, par le biais d'un accord d'achat d'actifs. nL6N3XT0VJ

** BP BP.L a accepté de vendre une participation de 65% dans son activité de lubrifiants Castrol à la société d'investissement américaine Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, une étape importante dans le plan de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la major pétrolière visant à réduire la dette et à stimuler les rendements.

** La société sud-coréenne LG Energy Solution (LGES) a déclaré qu'elle vendait une usine et des actifs dans l'État américain de l'Ohio à Honda Development and Manufacturing of America.

** La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T vendra ses activités immobilières à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et PAG pour 477 milliards de yens (3,06 milliards de dollars), a déclaré Sapporo dans un communiqué. nL1N3XU02F

** Un tribunal sud-coréen a rejeté la demande de deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong 000670.KS - de bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer une fonderie américaine d'une valeur de 7,4 milliards de dollars.

** L'entreprise publique malaisienne Petroliam Nasional

IPO-PETO.KL a déclaré mercredi qu'elle fournirait à la société chinoise de pétrole et de gaz offshore CNOOC 600938.SS 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (LNG).

** Monash IVF Group MVF.AX a déclaré qu'une proposition de rachat d'un consortium évaluant le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (208,84 millions de dollars) a été retirée, ce qui a fait chuter ses actions à plus d'un mois de leur plus bas niveau.

nL4N3XU008

