Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT jeudi:

** La société américaine de capital-investissement Advent International a dévoilé sa proposition de rachat rejetée de la société britannique d'ingénierie aérospatiale Senior Plc SNR.L , évaluée à environ 1,14 milliard de livres (1,52 milliard de dollars), ou 272 pence par action.

** Prada 1913.F prévoit d'augmenter les ventes à plein tarif et de réduire les lignes secondaires de sa marque Versace récemment acquise, dont la première collection sous la direction du nouveau directeur créatif Pieter Mulier n'est attendue qu'en 2027.

** Netflix NFLX.O a déclaré avoir acquis InterPositive, une société de technologie cinématographique fondée par le lauréat de l'Academy Award Ben Affleck, qui produit des outils alimentés par l'intelligence artificielle pour la production de films.

** Le fonds d'investissement américain Flacks Group serait prêt à faire une offre pour la division acier de l'allemand Thyssenkrupp TKAG.DE si les efforts actuels pour la vendre échouaient, a déclaré son directeur général Michael Flacks à Reuters.

** Le groupe d'expositions Informa INF.L , coté à Londres, envisage de vendre une partie de son portefeuille d'événements de luxe basés à Monaco, qui comprend le Monaco Yacht Show et Top Marques Monaco, ont déclaré deux personnes familières de l'affaire.

** La société suédoise HolyVolt, spécialisée dans la technologie des batteries, a acheté la société américaine de recherche et développement Wildcat Discovery Technologies pour 73 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés, dans le cadre de ses efforts pour aider les fabricants occidentaux de batteries à passer à la production de masse.

** Frasers FRAS.L du milliardaire Mike Ashley est devenu le deuxième plus grand actionnaire de la marque de vêtements de sport Puma PUMG.DE après avoir pris une participation de près de 6% dans la société allemande, a-t-on appris.

** ITV ITV.L est toujours "activement engagé" dans des discussions pour vendre son unité de diffusion à Sky, a déclaré la directrice générale Carolyn McCall, ajoutant qu'une première fuite sur l'accord n'était pas si lointaine.

** La société d'investissement 3i Infrastructure 3IN.L a accepté de vendre sa participation de 71% dans la société d'équipement aéroportuaire TCR pour 1,14 milliard d'euros (1,32 milliard de dollars).

** Le fournisseur britannique de matériel aérospatial Senior SNR.L a déclaré qu'Arcline Investment Management avait fait une offre préliminaire en espèces pour la société, alors que les négociations avec d'autres acheteurs potentiels se poursuivent.