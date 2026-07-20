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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 10h00 GMT:

** La société britannique Segro < SGRO.L > a rejeté une offre publique d'achat plus élevée, d'un montant de 13,5 milliards de livres sterling (18,2 milliards de dollars), émanant de Prologis < PLD.N >, ce qui a exacerbé le bras de fer alors que le géant américain de l'entreposage exhortait les actionnaires de son rival à faire pression sur le conseil d'administration pour qu'il accepte l'accord.

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** La société sud-coréenne Samsung Biologics < 207940.KS > va lancer une offre d'achat entièrement en numéraire de 1,46 milliard de francs suisses (1,81 milliard de dollars) sur le fabricant suisse de médicaments sous contrat PolyPeptide < PPGN.S >, ont annoncé les deux sociétés dans des communiqués distincts.

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