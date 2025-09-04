 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute GLAS, Atlassian, UniCredit, Sing Holdings, MFE-MediaForEurope; met à jour Mediobanca)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1940 GMT jeudi:

** Atlassian TEAM.O a déclaré qu'elle allait acquérir la startup new-yorkaise The Browser Company pour 610 millions de dollars en espèces, s'engageant ainsi sur le marché en plein essor des navigateurs pilotés par l'intelligence artificielle.

nL4N3UR0V2

** Le promoteur immobilier singapourien Sing Holdings

SHDS.SI a déclaré avoir soumis une offre conjointe de 623,9 millions de dollars singapouriens (486,4 millions de dollars), aux côtés de Sunway Developments, pour une deuxième parcelle de terrain à Chuan Grove. nL4N3UR0Q6

** Le propriétaire de Global Loan Agency Services envisage de vendre sa participation dans la société de services d'administration de la dette, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier, ce qui constituerait la dernière transaction en date dans un secteur qui attire des milliards de livres sterling de la part des investisseurs. nL1N3UR0LL

** UniCredit CRDI.MI respecte l'opposition allemande à un rachat total de Commerzbank CBKG.DE , mais les actionnaires auraient le dernier mot sur toute transaction potentielle, a déclaré la directrice générale de la banque italienne.

nL8N3UR0HI

** La banque d'affaires italienne Mediobanca MDBI.MI a renouvelé son opposition à l'offre de rachat de Banca Monte dei Paschi BMPS.MI , même après l'ajout d'une composante en espèces, déclarant qu'elle restait "totalement inadéquate".

nL8N3UR0F6

** MFE-MediaForEurope MFEB.MI a déclaré avoir obtenu une participation de 75,61% dans ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , mettant fin à un long bras de fer et la mettant sur la bonne voie pour devenir le plus grand radiodiffuseur européen à accès libre.

nL8N3UR0CV

** Les pourparlers du sidérurgiste ArcelorMittal MT.LU pour vendre son unité sud-africaine à l'entreprise publique Industrial Development Corporation sont au point mort en raison de différences d'évaluation, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier. nL4N3UR09R

** Le groupe américain KKR KKR.N a racheté à TPG TPG.O la société sud-coréenne Samhwa Co, spécialisée dans l'emballage de produits cosmétiques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 733 milliards de wons coréens (528 millions de dollars), a déclaré Samhwa. nL4N3UR0CM

** Le groupe minier Anglo American AA.L.L a déclaré avoir levé environ 2,5 milliards de dollars grâce à la vente de sa participation restante de 19,9% dans Valterra Platinum VALJ.J , son ancienne filiale. nL6N3UR0BM

** La plateforme de distribution d'assurances Brightway Insurance a acquis GlobalGreen Insurance Agency, un réseau de franchises d'agences d'assurances couvrant plusieurs États et dont les primes annuelles s'élèvent à environ 270 millions de dollars nL6N3UQ0TA

