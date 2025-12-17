((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Erste Group Bank AG)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2115 GMT mercredi:

** Le régulateur financier polonais (KNF) a donné son feu vert à l'achat par Erste Group Bank AG ERST.VI d'une participation de contrôle dans Santander Bank Polska SPL1.WA , a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi.

** Le banque hypothécaire UWM Holdings < UWMC.N > a déclaré qu'il allait acheter Two Harbors Investment < TWO.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 1,3 milliard de dollars.

** La société espagnole Criteria a acquis une participation de 2% dans la société énergétique Naturgy < NTGY.MC > pour environ 485 millions d'euros ($568 millions), ce qui porte sa participation à 25,986%, a déclaré un porte-parole de Criteria à la suite d'un dépôt auprès de l'autorité de surveillance du marché CNMV.

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > a rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance < PSKY.O > de 108,4 milliards de dollars , estimant qu'elle n'offrait pas les garanties de financement adéquates.

** La plateforme d'enseignement en ligne Coursera < COUR.N > a déclaré qu'elle achèterait sa rivale Udemy < UDMY.O > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la société combinée à 2,5 milliards de dollars, alors que l'industrie se consolide après un ralentissement post-pandémique et une surveillance accrue de la part des investisseurs.

** China International Capital Corp < 601995.SS > a dévoilé son projet d'achat de deux petites sociétés rivales dans le cadre d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars, alors que Pékin s'efforce de créer des banques d'investissement compétitives à l'échelle mondiale en consolidant le secteur.

** Diageo < DGE.L >, le plus grand groupe mondial de spiritueux, a accepté de vendre sa participation de 65% dans East African Breweries < EABL.NR > à la société japonaise Asahi Holdings < 2502.T > pour 2,3 milliards de dollars, cédant ainsi sa dernière participation directe dans le secteur de la bière en Afrique.

** La Nouvelle-Zélande vendra des titres d'une valeur de 1,16 milliard de dollars néo-zélandais (670,83 millions de dollars) dans le fournisseur d'infrastructures de télécommunications Chorus < CNU.NZ >, alors que le gouvernement cherche des moyens de lever des fonds pour d'autres projets d'infrastructure.

** La société japonaise Mizuho Securities a déclaré qu'elle achèterait une participation majoritaire dans la banque d'investissement indienne Avendus à la société d'investissement américaine KKR < KKR.N > pour un montant allant jusqu'à 81 milliards de yens (523 millions de dollars).

** Le conseil d'administration du radiodiffuseur américain E.W. Scripps < SSP.O > a rejeté mardi à l'unanimité la proposition d'acquisition de Sinclair < SBGI.O > pour 622 millions de dollars, déclarant qu'elle n'était pas dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.

** La société italienne de chauffage de l'eau Ariston < ARIS.MI > a déclaré mardi qu'elle allait acquérir la société industrielle Riello Group pour 289 millions d'euros (339,58 millions de dollars).

