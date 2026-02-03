 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Medtronic, Qoria, Palomar Holdings, Virgin Media Mises à jour: MarineMax)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1500 GMT mardi:

** L'investisseur activiste Donerail Group a déclaré qu'il avait soumis une proposition indicative non contraignante pour acquérir MarineMax < HZO.N > à 35 dollars par action, dans une transaction entièrement en espèces qui valoriserait la société de services pour superyachts à 1,1 milliard de dollars.

nL4N3YZ1CF

** Medtronic < MDT.N > a déclaré qu'elle achèterait la société privée CathWorks dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 585 millions de dollars, alors qu'elle cherche à renforcer son portefeuille de dispositifs cardiaques en y ajoutant un nouvel outil de diagnostic qui pourrait améliorer les normes de soins.

nL4N3YZ1BI

** Qoria < QOR.AX >, société australienne cotée en bourse, a déclaré que le groupe américain Aura Consolidated Group acquerrait la société technologique à une valeur implicite de 972 millions de dollars australiens ( 675,64 millions de dollars), puis réinscrirait l'entité fusionnée à la bourse australienne.

nL4N3YY0NR

** Palomar Holdings a achevé l'acquisition de The Gray Casualty & Surety Company et a conclu un nouveau financement non garanti de 450 millions de dollars, a déclaré l'assureur spécialisé.

nL6N3YZ0H1

** Les propriétaires de Virgin Media O2 sont en pourparlers avancés pour acheter la société britannique Netomnia , ont déclaré deux personnes familières avec le sujet, dans une étape vers la consolidation attendue des fournisseurs d'accès à Internet au Royaume-Uni.

nL6N3YZ0QH

** Le promoteur immobilier GuocoLand (Malaysia) Berhad

GUOL.KL a déclaré que sa société mère, GuocoLand GUOC.SI , basée à Singapour, achètera le reste des actions qu'elle ne possède pas dans son unité malaisienne, la valorisant à 770,5 millions de ringgit (196,06 millions de dollars).

nL4N3YZ0U5

** L'opérateur danois de parcs éoliens Orsted < ORSTED.CO > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités terrestres européennes à Copenhagen Infrastructure Partners pour 1,44 milliard d'euros (1,70 milliard de dollars), renforçant ainsi son bilan.

nL8N3YZ0DW

** La société de capital-investissement Advent International achètera une participation de 14,3 % dans la société indienne Aditya Birla Housing Finance pour 27,5 milliards de roupies (304,1 millions de dollars), a déclaré la société mère de cette dernière.

nL4N3YZ0BF

** Elon Musk a déclaré lundi que SpaceX avait acquis sa startup d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'un accord record qui unifie les ambitions de Musk en matière d'IA et d'espace en combinant la société de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok.

nL4N3YY1UM

** Devon Energy < DVN.N >, basée à Oklahoma City, et Coterra Energy < CTRA.N >, basée à Houston, fusionnent dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour devenir un producteur à grande capitalisation occupant une position de premier plan dans le bassin Permien, alors que les opérateurs de schiste se consolident pour réduire les coûts et augmenter leur échelle.

nL4N3YY0XX

** L'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA < TIMS3.SA > est en pourparlers pour racheter une participation de 51% dans une entreprise de réseaux de fibres optiques qu'il contrôlait auparavant, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir environ 170 millions de dollars, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

nL1N3YY175

** La fintech latino-américaine Evertec < EVTC.N > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Dimensa, une coentreprise formée par la société brésilienne de logiciels Totvs < TOTS3.SA > et l'opérateur boursier du pays B3 < B3SA3.SA >, pour 950 millions de réais (181 millions de dollars).

nS0N3YO01X

** Le cabinet d'avocats londonien Clyde & Co a étendu sa présence sur le marché juridique américain avec sa dernière acquisition d'un cabinet régional, Forsberg & Umlauf, s'ajoutant à une vague de rapprochements dans le secteur juridique depuis le début de l'année.

nL6N3YY10Q

** Arthur J. Gallagher a annoncé lundi qu'il avait acquis Hunt Benefits & Associates et Tenaglia & Associates, et sa filiale Gallagher Bassett a acquis Reck & Co GmbH.

nL6N3YY0XG

** Marsh McLennan Agency a acquis Robinson & Son, une agence basée à Hudson Falls, New York, spécialisée dans l'industrie maritime.

nL6N3YY0VA

** Brookfield Asset Management < BAM.N > a déclaré lundi qu'elle achèterait la société d'investissement immobilier industriel Peakstone Realty Trust < PKST.N > pour environ 1,2 milliard de dollars, car elle cherche à profiter de la demande d'entrepôts et de solutions de stockage industriel.

nL4N3YY19K

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
28,250 USD NYSE +1,55%
DEVON ENERGY
40,440 USD NYSE +0,74%
EVERTEC
29,035 USD NYSE -3,91%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
MARINEMAX
30,925 USD NYSE +1,53%
MEDTRONIC
104,510 USD NYSE +1,76%
ORSTED
19,050 EUR Tradegate -2,06%
ORSTED
141,425 DKK LSE Intl +0,09%
ORSTED
23,0100 USD OTCBB +2,54%
PKSTN RLTY TR RG-E
20,790 USD NYSE +0,10%
Pétrole Brent
67,00 USD Ice Europ +1,04%
Pétrole WTI
62,93 USD Ice Europ +1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

