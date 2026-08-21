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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 11:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI a lancé simultanément des offres publiques d’achat entièrement en actions d’une valeur d’environ 34 milliards d’euros (39,8 milliards de dollars) sur sa rivale Banco BPM BAMI.MI et le gestionnaire de fortune Banca Generali BGN.MI , intensifiant ainsi la bataille qui redessine le secteur bancaire italien.

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** Le gestionnaire d’actifs australien EQT Holdings EQT.AX a déclaré avoir reçu une proposition de 663,1 millions de dollars australiens (471,93 millions de dollars) de la part de BGH Capital, surpassant ainsi l’offre de TPG Global faite plus tôt cette semaine et propulsant son action à son plus haut niveau depuis six mois.

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** James Hardie JHA1.F , JHX.AX a annoncé la vente de Fermacell, sa division européenne spécialisée dans les cloisons et les revêtements de sol, au fournisseur suisse de matériaux de construction Holcim HOLN.S pour 840 millions d’euros (980,78 millions de dollars), et prévoit de mettre fin à ses activités européennes dans le domaine du fibrociment.

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** T. Rowe Price a conclu un accord en vue d'acquérir F/m Investments, une opération qui lui permettrait de plus que doubler ses actifs investis dans des fonds cotés à revenu fixe, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

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Fusions / Acquisitions

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