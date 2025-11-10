 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: TreeHouse Foods, KKR; mises à jour: Rumble)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** TreeHouse Foods < THS.N > a déclaré qu'il serait racheté par le groupe d'investissement européen Investindustrial dans le cadre d'une transaction en espèces évaluant le fabricant de produits alimentaires emballés à 2,9 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 19 % dans les échanges pré-boursiers.

nL6N3WM0NH

** La plateforme vidéo Rumble < RUM.O >, qui héberge la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, Truth Social, a déclaré dans un communiqué qu'elle acquérait la société allemande Northern Data < NB2.DE >, spécialisée dans l'IA en nuage, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars.

nL6N3WM0B9

** KKR < KKR.N > a conclu un accord pour vendre le fabricant de matériel d'aérospatiale et de défense Novaria Group à la société de capital-investissement axée sur l'industrie Arcline Investment Management pour un montant de 2,2 milliards de dollars, ont déclaré la société et le vendeur à Reuters.

nL1N3WL063

** La société de services financiers JTC < JTC.L >, cotée à Londres, a déclaré qu'elle avait accepté une quatrième proposition de rachat révisée de la part de la société britannique de capital-investissement Permira, évaluant la société à 2,3 milliards de livres (3,09 milliards de dollars).

nL6N3WL07G

** AUB Group a autorisé la société suédoise de capital-investissement EQT AB à former un consortium avec CVC Asia Pacific pour poursuivre conjointement une proposition de rachat de la société à hauteur de 5,25 milliards de dollars australiens (3,41 milliards de dollars), a déclaré le courtier en assurance australien.

nL6N3WM0BR

** L'entreprise australienne AGL Energy < AGL.AX > a accepté de vendre la quasi-totalité de sa participation de 20 % dans le développeur d'énergie propre Tilt Renewables pour 750 millions de dollars australiens (487 millions de dollars), réalisant ainsi un important profit sur la vente à ses deux partenaires du fonds d'investissement gouvernemental existant.

nL1N3WL066

** Acclime, une société de conseil et de services aux entreprises basée à Hong Kong, a sélectionné une poignée de soumissionnaires pour présenter des offres contraignantes pour la société, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 900 millions de dollars, selon trois personnes ayant connaissance de la transaction.

nL4N3WM07C

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AGL ENERGY
11,650 EUR Tradegate -5,30%
AGL ENERGY
5,180 EUR Tradegate +2,61%
JTC
1 297,000 GBX LSE -4,49%
KKR & CO
122,370 USD NYSE +0,75%
NORTHERN DATA
15,940 EUR XETRA +35,43%
RUMBLE RG-A
6,7600 USD NASDAQ +14,77%
TREEHOUSE FOODS
23,225 USD NYSE +21,88%
  Un événement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
